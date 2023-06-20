İmamoğlu: Değişimle ilgili fikrim net, değişim olmak zorunda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. “Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Sefa Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metrosu protokol imza törenine katıldı. Törenin ardından İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığıyla ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım artık. Bundan sonra seçimi kazanmaya yönelik adımlar elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak, bunun çok detay ve içeriği var. Biz sürekli konuşuyoruz partili arkadaşlarımızla. Bunların kamuoyuna açılacağı zamanlarda elbet gelecek.



Değişim şart ve iyidir. Devletimizin ve milletimizin daha iyi bir yönetime kavuşması için başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin bu anlamda bir öz eleştiri yapması şarttır. Bunu yaparsak doğruları buluruz. Bugün iktidarın yaptığı yanlışlarla ilgili ihaleye başlayıp 2,5 -3 seneyi heba ettikleri gibi bizimde kendi hatalarımız var bu süreçle ilgili. Biz diyorum farkındaysanız. Bu bütün bir işi. Bunun tab iki bir usulü ve yöntemi vardır. Parti kurumsallığına ve saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyden öndedir. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. En doğru zamanda, en doğru üslupla, en doğru yöntemle kamuoyuna paylaşmaktan da geri durmam. Bunun zamanını merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım" dedi.