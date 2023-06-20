  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,82 - 25,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Güneş'ten bile daha sıcak! Kahverengi cüce bilim dünyasını şaşırttı: Bir nedenden dolayı türünün tek örneği

Uzay araştırmaları yapan bir ekip, Güneş'ten çok daha sıcak bir gök cismi keşfetti. Kahverengi cüce kategorisinde olan ve WD0032-317B ismi verilen gök cismi ise bilim dünyasına göre türünün tek örneği.

Ekleme: 20.06.2023 - 10:22 Güncelleme: 20.06.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Güneş'ten bile daha sıcak! Kahverengi cüce bilim dünyasını şaşırttı: Bir nedenden dolayı türünün tek örneği
Gökbilim uzmanı Na'ama Hallakoun liderliğinde uzay araştırmaları yapan ekip, Dünya'dan bin dört yüz ışıkyılı uzaktan bulunan bir gök cismi keşfetti. Söz konusu gök cisminin Güneş'ten bile daha sıcak olduğu ifade ediliyor.

Gök cismi 'kahverengi cüce' kategorisine girdi. Bunun nedeni ise cismin bu cismin gezegen ya da yıldız olmaması. Kahverengi cüceye 'WD0032-317B' ismini verdiler.

Güneş'ten bile daha sıcak! Kahverengi cüce bilim dünyasını şaşırttı: Bir nedenden dolayı türünün tek örneği

Kahverengi cüceler her ne kadar 'bilinmez' olarak tanımlansa da yeni bulunan WD0032-317B olayın gizemini daha da artırdı. Ekibin açıklamasına göre, daha önce hiçbir kahverengi cüce herhangi bir yıldızdan daha sıcak olmamıştı.

WD0032-317B'in Güneş'ten daha sıcak olması doğal olarak bu gök cisimleri ile ilgili bilinen her şeyin baştan yazılacağı anlamına geliyor.

Güneş'in yüzey sıcaklığı yaklaşık 5.505 santigrat derece. WD0032-317B'nin sıcaklığı ise 7.727 olarak ölçüldü. Bu nedenle de WD0032-317B, bilim dünyasına göre türünün tek örneği.

Güneş'ten bile daha sıcak! Kahverengi cüce bilim dünyasını şaşırttı: Bir nedenden dolayı türünün tek örneği

Aynı zamanda uzmanlara göre bu keşif ile birlikte başka keşifler de yapılabilir. WD0032-317B'in kendi yıldızına çok yakın dolaştığını ifade eden bilim ekibi bu sayede ötegezengenleri bulabileceklerini umuyor.

Kahverengi cüceler, ilk kez 1995 yılında keşfedilen, ne yıldız ne de gezegen kategorisine konabilen gök cisimleridir.

Kahverengi cüceler yıldızlararası gaz bulutlarının çökmesiyle oluşurlar, fakat gökcismini yıldız yapacak nükleer tepkimelerin başlayamayacağı kadar hafiftirler. 80 Jüpiter kütlelik sınıra ulaşamadıkları için yeteri kadar ısınamayıp sönerler.

İlk keşfedilen Kahverengi Cüceler ise Gliese 229 A ve Gliese 229 B idi.Gliese B diğerine göre daha solgundur. Bu iki sönmüş yıldızın yaşları yaklaşık 10 milyon yıl olarak tahmin ediliyor.

Güneş'ten bile daha sıcak! Kahverengi cüce bilim dünyasını şaşırttı: Bir nedenden dolayı türünün tek örneği


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İYİ Parti'den bomba kulis! Meral Akşener kongrede resmen duyuracak: Asıl kriz orada çıkacak!
İstanbul’da suları akmayan vatandaşlar çeşmelere akın etti
MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Rıdvan Ulugana'yı etkisiz hale getirdi
İmamoğlu: Değişimle ilgili fikrim net, değişim olmak zorunda
Dünyanın gözü bu zirvede: Hakan Fidan ile ilk görüşme
Devlet Bahçeli’den AYM’ye tepki: Kandil kuyruğundan ayrılın
Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden olay gönderme! Battal İlgezdi değişim isteyenlere sert çıktı: Herkes kendine baksın
EYT'lilerden Mansur Yavaş'a dava! Tazminatını alamayan işçiler CİMER'den sonra mahkemeye başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum
Milli muharip uçak KAAN gökyüzü ile buluşmaya hazır
Asgari Ücrette zam oranı belli oldu: Bakan Işıkhan açıklama yapıyor!
Muhalefetin 'muhalefet içi savaşı' dünyanın gündeminde! Başarısız aday Kılıçdaroğlu: Çağrıları görmezden geliyor
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı
Rus gazeteciden Recep Tayyip Erdoğan belgeseli
Kılıçdaroğlu'nun gözü yüksekte: 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış
CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek
Yunan basını, Türk tanklarını vurmakla tehdit etti
Bloomberg: Türkiye, yatırımcı güvenini kazanıyor
Asgari ücrette üçüncü toplantının saati belli oldu
İstanbul ve birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul ve birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Güneş'ten bile daha sıcak! Kahverengi cüce bilim dünyasını şaşırttı: Bir nedenden dolayı türünün tek örneği

Güneş'ten bile daha sıcak! Kahverengi cüce bilim dünyasını şaşırttı: Bir nedenden dolayı türünün tek örneği

İzmir’de dört kişiyi öldürüp dondurucuda saklayan zanlı yakalandı: Cinayetleri kıskançlık yüzünden işlemiş

İzmir’de dört kişiyi öldürüp dondurucuda saklayan zanlı yakalandı: Cinayetleri kıskançlık yüzünden işlemiş

Ekipler neye uğradıklarını şaşırdı: Çanta içerisindeki kadın çoraplarını açtıklarında ortaya çıktı

Ekipler neye uğradıklarını şaşırdı: Çanta içerisindeki kadın çoraplarını açtıklarında ortaya çıktı

Malatya'yı hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a bağlayacak: Seferler başladı

Malatya'yı hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a bağlayacak: Seferler başladı

Kendi kendine yer değiştiriyor: Eşine çok az rastlanıyor herkes görmek için Türkiye'ye akın edecek

Kendi kendine yer değiştiriyor: Eşine çok az rastlanıyor herkes görmek için Türkiye'ye akın edecek