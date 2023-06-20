Güneş'ten bile daha sıcak! Kahverengi cüce bilim dünyasını şaşırttı: Bir nedenden dolayı türünün tek örneği

Gökbilim uzmanı Na'ama Hallakoun liderliğinde uzay araştırmaları yapan ekip, Dünya'dan bin dört yüz ışıkyılı uzaktan bulunan bir gök cismi keşfetti. Söz konusu gök cisminin Güneş'ten bile daha sıcak olduğu ifade ediliyor.Gök cismi 'kahverengi cüce' kategorisine girdi. Bunun nedeni ise cismin bu cismin gezegen ya da yıldız olmaması. Kahverengi cüceye 'WD0032-317B' ismini verdiler.Kahverengi cüceler her ne kadar 'bilinmez' olarak tanımlansa da yeni bulunan WD0032-317B olayın gizemini daha da artırdı. Ekibin açıklamasına göre, daha önce hiçbir kahverengi cüce herhangi bir yıldızdan daha sıcak olmamıştı.WD0032-317B'in Güneş'ten daha sıcak olması doğal olarak bu gök cisimleri ile ilgili bilinen her şeyin baştan yazılacağı anlamına geliyor.Güneş'in yüzey sıcaklığı yaklaşık 5.505 santigrat derece. WD0032-317B'nin sıcaklığı ise 7.727 olarak ölçüldü. Bu nedenle de WD0032-317B, bilim dünyasına göre türünün tek örneği.Aynı zamanda uzmanlara göre bu keşif ile birlikte başka keşifler de yapılabilir. WD0032-317B'in kendi yıldızına çok yakın dolaştığını ifade eden bilim ekibi bu sayede ötegezengenleri bulabileceklerini umuyor.Kahverengi cüceler, ilk kez 1995 yılında keşfedilen, ne yıldız ne de gezegen kategorisine konabilen gök cisimleridir.Kahverengi cüceler yıldızlararası gaz bulutlarının çökmesiyle oluşurlar, fakat gökcismini yıldız yapacak nükleer tepkimelerin başlayamayacağı kadar hafiftirler. 80 Jüpiter kütlelik sınıra ulaşamadıkları için yeteri kadar ısınamayıp sönerler.İlk keşfedilen Kahverengi Cüceler ise Gliese 229 A ve Gliese 229 B idi.Gliese B diğerine göre daha solgundur. Bu iki sönmüş yıldızın yaşları yaklaşık 10 milyon yıl olarak tahmin ediliyor.