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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek A Haber'de katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Ekleme: 20.06.2023 - 22:21 Güncelleme: 20.06.2023 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek A Haber'de katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu...

İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...

“Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde daha öncesinde ücret alan personeller, normalde asgari ücretin yüzde 80 fazlasını alıyorlardı. Örnek vermek gerekirse, asgari ücret 10 bin lira ise onlar 18 bin lira alıyorlardı. Ama tabiki o dönemin içerisinde asgari ücretin yüzde 80 fazlasını alıyorlardı. Şimdi ise o yüzde 80 fazlasını aldı dediği rakamı kesinlikle alamıyorlar. Alamadıkları için de çok ciddi olarak bir sıkıntının içerisine giriyorlar. Tabi personel yıllar boyunca aşağıdan gelen asgari ücret sürekli yükselmesine rağmen onların maaşının oranının çok az bir şekilde yükselmeye başladığından dolayı çok ciddi sıkıntı çekiyor. Zaten, geçtiğimiz dönemin içerisinde bu işin takipçisi olacağını söyleyerek, ‘kendilerine bayram ikramiyeleri verilmezse takipçisi olacağız' denildikten sonra Büyükşehir Belediyesi bizim de isimlerimizi geçirerek mesaj attı ve ikramiyeleri vereceğini söyledi. Normalde ikramiyeleri de vermiyorlar. Çünkü, şuan da Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un durumunu belki yetkilileri daha iyi bilir ama müteahhitler dahil olmak üzere paralarını ödeyemezbir noktaya gelmiş durumda. Bunun temel sebebi, fazla işçi alınması. Çünkü o kadar fazla işçi almaya başladılar ki belediyelere bu işçilere verilen maaş yükü de otomatik olarak hizmet etme noktasında çok büyük sıkıntılara yol açtı. Bir yerde siz kapasitesinden çok daha faza işçi almaya kalkarsanız otomatik olarak orasını iflasa doğru götürürsünüz.”
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
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