Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla kurban kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kesilen kurbanın etiyle pişirilen pilav vatandaşlara ikram edildi.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitti...Milyonlarca vatandaşın oy kullandığı seçim sonrası 28.Dönem Milletvekilleri belli olurken Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs'taki ikinci tura kaldı.28 Mayıs'taki oylama sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi kaybetti.Sivas'ta Akıncılar Belediye Başkanlığı, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Erdoğan'ın ilçede oyların yüzde 78,25'ini alması dolayısıyla kurban kestirdi.Kavurmalı pilav vatandaşlara dağıtıldıKurban etiyle pişirilen pilav, ilçede 5 noktada vatandaşlara ikram edildi.Belediye Başkanı Hasan Şen de yemek dağıtımına katıldı.