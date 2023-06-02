Sandıklar tehdit altında algısı yaratan CHP'den yeni açıklama! Güvenlik açığı yaşanmadı...

Türkiye bir seçim sürecinin daha sonuna gelirken, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.Nabızların en yüksek seviyeye ulaştığı 28 Mayıs seçim gecesinde, muhalif kesim defalarca 'sandık' çağrısı yaptı. Sandık güvenliğinin tehdit altında olduğu algısı şiddetli bir dezenformasyonla sosyal medyada yayıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ve seçimin hemen ertesinde muhalif seçmenin bir kısmı, hazımsızlığını 'sandıklar güvende değildi' algısı ile yaşamaya devam etti.Son derece güvenlikli seçim süreci geride kalırken, konuya ilişkin ilk doğru açıklama CHP'den geldi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, son MYK toplantısındaki değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.Faik Öztrak'ın değindiği bir konu da 'sandık' oldu.Öztrak, endişe yaratan sandık güvenliği konusunda bir tehdit olmadığını açıkladı.Öztrak şu ifadeleri aktardı;İlgili arkadaşlarımız sandık güvenliği sonuçları hakkında kurulumuzu bilgilendirdiler. Bu konuda verilen bilgiler çerçevesinde, sistemik bir güvenlik açığı yaşanmadığını, vatandaşımızın oylarına sahip çıkıldığını tespit ettik.