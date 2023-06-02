Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının doğu bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu zamanla güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Gök gürültülü sağanak yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için sarı kodlu yarıda bulundu. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Uyarı yapılan iller şu şekilde:Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, UşakParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 29°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Burdur, Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmim ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 32°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 32°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu