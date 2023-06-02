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Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Haziran tarihine ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Ankara ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Ekleme: 2.06.2023 - 10:27 Güncelleme: 2.06.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının doğu bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu zamanla güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Gök gürültülü sağanak yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için sarı kodlu yarıda bulundu. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Burdur, Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmim ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu
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