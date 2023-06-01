Kandil 'suçlu Kemal Kılıçdaroğlu' dedi!

Daha önce 'Kılıçdaroğlu tarihi fırsattır' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren Kandil'den seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu, HDP'yi ve yapılan ittifakları eleştiren açıklamalar geldi.Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, Serxwebûn gazetesinin Mayıs sayısında yayınlanan röportajında, Millet İttifakı'nın yaptığı hatalar nedeniyle Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedildiğini söyledi.Kalkan, HDP'nin veya Yeşil Sol Parti'nin aldığı oyun düşmesine ilişkin ise sanki hiçbir dahilleri yokmuş gibi, suçu ittifaklara attı ve ittifak politikalarında çok hata olduğunu savundu.PKK elebaşı Duran Kalkan şunları savunuyor:'Bizim geçmişteki kanımız şuydu: Tayyip Erdoğan'dan önce Kemal Kılıçdaroğlu gitmeli. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında kaldıkça Tayyip Erdoğan iktidardan düşürülemez. Bunu defalarca dile getirdik, paylaştık. Peki bu niye böyle? Çünkü gerçekten de temel sorunlarda ayrı bir düşüncesi yoktur.''AKP'ye, ittifakı oy kazandırdı. CHP ve AKP'den kopan partiler, geçmişte de AKP'ye karşı mücadele etmediler. Bir defa AKP'den kopanlar AKP'ye karşı açık, net, kesin bir mücadele yürütmediler. Adeta korku, ürküntü içerisinde küçük grup halinde kaldılar. Adeta CHP'ye sığındılar, CHP'nin sırtından onlarca milletvekilliği kazandılar. Elbette ki bu yönetimden CHP'nin tabanı bunun hesabını soracak.''Bu seçim açısından ittifak politikalarında hata çok oldu. Daha çok sol-sosyalist, demokratik ittifakı öne çıkardılar, oraya kaydılar. Türkiye'deki demokratikleşmenin temeli sol, sosyalist olmak zorunda fakat bu güçleri birleştiremediler. Emek ve Özgürlük İttifakı seçime bir listede giremedi. Bir partide girmeleri onlara oy kazandıracaktı. Hatta aritmetik hesabın ötesinde sinerji yaratarak her partinin gücünü aşan düzeyde oy elde edeceklerdi. Onu yaratamadılar. Yeşil Sol Parti ile TİP'in aynı listede seçime girememesi büyük bir hataydı. Yine Sosyalist Güçbirliği İttifakı'nın Emek ve Özgürlük İttifakı'na çekilememesi durumu var. Sonuç olarak sol-demokratik ittifakı öne çıkardılar ama onları da birleştiremediler.'İttifak politikalarını başta ele alıp değerlendirerek, tartışarak başarılı bir biçimde uygulayamadılar. Öyle olacağı seçimin başlangıcında belliydi. Tek listeyle girmeyince oylar bölünecekti, nitekim bölündü de. Şimdi 12 milletvekilinin bundan dolayı kaybedildiğini belirtiyorlar. Bu da tartışmaya yol açacak.'