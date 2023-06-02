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İYİ Partili Cihan Paçacı: Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, partilerinden yapılan "Millet İttifakı sona erdi" açıklamalarına değindi. "Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı." diyen Paçacı, "Millet İttifakı'na baktığınızda iktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nı gerektirecek bir konu olmadığını da söyleyen Paçacı, "İlerde olur mu bilemem" diye konuştu.

İYİ Partili Cihan Paçacı: Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı
Ekleme: 2.06.2023 - 23:10 Güncelleme: 2.06.2023 - 23:26 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Cihan Paçacı: Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçimler sonrasında katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir. İkinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir' ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, partilerinden yapılan 'Millet İttifakı sona erdi' açıklamalarına değindi.

İYİ Partili Cihan Paçacı: Millet İttifakı'nın ortak politikalar metni ortadan kalktı

'Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı.' diyen Paçacı, 'Millet İttifakı'na baktığınızda iktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı.' ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nı gerektirecek bir konu olmadığını da söyleyen Paçacı, 'İlerde olur mu bilemem' diye konuştu.

'Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok'

Paçacı, CNN Türk canlı yayında yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:

'Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı. Millet İttifakı'na baktığınızda ortaklık yaptığımız konular ortadan kalktı. İktidar olmadığınız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı. Dolayısıyla teknik olarak iş birliği yapacağımız konu yok. Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok. İleride olur mu bilemem.'

İYİ Parti'de kafalar karışık

Poyraz'ın 'Seçimler bittiği için ittifak da bitti' açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da konuya ilişkin açıklama gelmişti. Zorlu, 'Teknik anlamda bu işbirliği bitmiş olsa da stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın yetkili kurumlarla görüşmesi devam ediyor' demişti.
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