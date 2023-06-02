İsveç NATO üyeliği için tüm tuşlara basıyor! Peki yasa uygulanacak mı? Büyük belirsizlik...

İsveç'in NATO ittifakına üyelik sürecini tıkayan PKK eylemleri ve Rasmus Paludan'ın Kur'an yakma skandalı olmuştu. İsveç Türkiye'nin terör konusunda haklı olduğunu kabul etse de ülkede 'İfade özgürlüğü' kisvesi altında bu eylemlere arka çıkılmıştı. Türkiye'nin İsveç'i NATO kapısında daha fazla bekletmemesi için NATO ve ABD harekete geçti. İsveç ise 'terör yasasını yürürlüğe aldı. Ancak ülke basınında yer alan haberlere göre terör yasasında ciddi belirsizlikler var.İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström' 'Terör örgütü PKK'nın İsveç'te daha önceden bilinmeyen geniş faaliyetleri var. Türkiye'nin de İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni bu. Bu problemle ilgilenmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var.' ifadelerini kullanmıştı.PKK/YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine değinen Billström, 'PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez.' demiştiBillström, 1 Haziran'da İsveç'te yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin de karşılanacağını anlatmıştı.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin İsveç'te gerçekleştirilen PKK eylemlerine tepki göstermesi üzerine 'Bir yasa yaparız. O zaman karar verecek olan polis, mahkemeler ve savcılardır.' ifadelerini kullandı.Yürürlüğe giren bu yasa ile ilgili konuşan İsveç'li avukatlar ise yeni terör yasasının çok geniş ve belirsiz olduğunu ifade ediyor.Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, terör örgütlerine katılımı yasaklayan yeni terör yasasının fikir beyanını kapsamadığını belirtti. Öte yandan yasanın belirli bir terör örgütü veya örgüt grubunu hedef almadığını söyledi.Strömmer, terör suçundan ceza almak için bir şekilde suça karışmış olunması gerektiğini belirtti. Terör örgütlerini teşvik etmek, desteklemek etkinlik düzenlemek, barınma ve ulaşım hizmeterini sağlamak da bu yasa kapsamında suç sayılacak. Ancak mevzuatın kovuşturmaya yönelik olduğu bunun somut olarak ne anlama geleceği kolluk kuvvetlerinin meselesi olacağı ifade edildi.Öte yandan Türkiye'nin bu kapsamda iade edilmesini istediği isimler konusunda açıklama yapmaktan kaçınıldı.İsveç basını hükümetin Türkiye'ye PKK ile mücadele kapsamında sunduğu yeni terör yasasının 'fikir özgürlüğünü' kapsamadığını ve terör örgütü ile ilgili destek açıklamalarının cezalandırılmayacağına dikkat çekti.