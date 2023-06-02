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Hindistan'da meydana gelen tren kazasında 50 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Ekleme: 2.06.2023 - 20:02 Güncelleme: 2.06.2023 - 21:37 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da meydana gelen tren kazasında 50 kişi hayatını kaybettiHindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Coromandel Express'e ait yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hindistan'da meydana gelen tren kazasında 50 kişi hayatını kaybetti

Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan trenin Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

Bölgeye 50'den fazla ambulans sevk edildi.
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