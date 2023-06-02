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Beyaz Gazete
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Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı

Millet İttifakı'na yönelik destek açıklamalarıyla bilinen gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyla ilgili tepki gösteren bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Kılıçdaroğlu'na verilen oyun kendisine verilmediğini belirterek 'Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı' dedi.

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı
Ekleme: 2.06.2023 - 11:34 Güncelleme: 2.06.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı
14 Mayıs seçimlerinin ardından 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilen süreçte medyada gelişmeler yaşandı.

Uzun süredir Habertürk ekranlarında program yapan Fatih Altaylı, Millet İttifakı'na verdiği açık destekle eleştirilerin odağı olmuştu.

Yaptığı açıklamalar sonrası Habertürk'ten ayrıldı

7'li koalisyonun medyadaki sözcülüğüne soyunarak, CHP için algı operasyonlarına kalkışan ve yaptığı yorumlarla çok konuşulan Altaylı, kanal ile ilişkisinin kesildiğini duyurdu. Millet İttifakı'na desteğiyle bilinen Altaylı, seçim sonuçlarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi

Habertürk ile yolları ayrıldıktan sonra yazılarını kendi internet sitesinde yayınlayan Altaylı, 'Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı' başlıklı yazısıyla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmadığını ve CHP yönetiminin seçime yeterince hazırlıklı olmadığını söyleyen Altaylı, Millet İttifakı'nın “Yüzde 48 oy aldık” söyleminin arkasına sığınmaması gerektiğini belirtti.

"Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı"

"Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın." diyen Altaylı, "Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı. Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı" dedi.

"İkinci turda Erdoğan’ın karşısında kim olsaydı zaten en az yüzde 48 alacaktı"

Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 48'lik oyun kendisine verilmediğini de sözlerine ekleyen Altaylı, "İkinci turda Erdoğan’ın karşısında kim olsaydı zaten en az yüzde 48 alacaktı. Sizin buna katmanız gereken bir yüzde 2,01 vardı, onu katamadınız… Çünkü siz doğru aday değildiniz, yönetiminiz ise zaten çalışkan değildi. Kazanamayacağınızı, size yıllar öncesinden söyledik." dedi.
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