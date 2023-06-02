Ersan Şen Ümit Özdağ ile mutabakat imzalayan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: İnsan utanır

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile mutabakat imzalayan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nun önüne getirdiği mutabakatın ilk iki maddesine değinen Şen, söz konusu maddelerin zaten CHP'nin parti tüzüğünde yer aldığını ifade ederek, "İnsan utanır o mutabakatı imzalamaya." dedi. Şen, yönelttiği eleştiriyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi küçük düşürdüğünü ifade ederek CHP liderine sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüştü.Söz konusu görüşmede iki liderin imzaladığı mutabakatın yankıları devam ederken Ceza Hukukçusu Ersan Şen de Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştirdi.Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın imzaladığı mutabakatın ilk iki maddesini oluşturan, 'Anayasamızın ilk dört maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşlığı konusundaki tanımı, içeriği korunacak; 1924 Anayasası'nda kurulan milli, üniter, laik devletten asla taviz verilmeyecek, bu değerlere bağlı kalınacak.' şartlarını hatırlatan Şen, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından bu maddeler için kurulduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu'nun partiyi küçük konuma düşürdüğünü ifade eden Ersan Şen, CHP liderinin söz konusu mutabakatı, 'Ben zaten bu partiyim.' diyerek elinin tersiyle itmesi gerektiğini söyledi.CHP liderinin oy toplama derdiyle Zafer Partisi'nin önüne gittiğini belirterek, 'Senin önüne bunu koyarlar, imzalarsın. Sonra da avucunu yalarsın.' sözleriyle sert tepki gösterdi.