CHP'li Atıcı açık açık söyledi: Oylar çalınmadı, biz yenildik

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetmişti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa beklentilerine karşılık 'görevimin başındayım' dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterdiği isimden 'değişim' talebi gelmişti.Seçimlerde sandıktan ağır bir yenilgiyle ayrılan 8'li koalisyon, başarısızlığa kılıf bulmak için geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yeniden 'oylar çalındı' algısına girişti.CHP'li Aytuğ Atıcı, oyların çalındığına yönelik iddialara tepki göstererek 'Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz' dedi. Halk TV'de yayınlanan programa konuk olan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, seçim sonuçlarını değerlendirdi.Atıcı, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz.