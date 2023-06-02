Akıl alır gibi değil: Genç adam bu yüzden benzin ile kendini yaktı!

Sevgilisiyle tartışan genç adan kendini ateşe verdi. Çevredekiler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. O anlar böyle görüntülendi.

Muğla Milas'ta önceki akşam inanılmaz bir olay yaşandı. A.S.A. (24) isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini yaktı.Çevredekiler ise yangın söndürme tüpleriyle müdahale edip ekipleri aradı.Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavisi devam eden A.S.A.'nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.