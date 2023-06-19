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Yunanistan'daki tekne kazasında şok detay ortaya çıktı

Yunanistan'da batan teknenin denizde 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler de Yunan hükümetinin, tekne kazasına yönelik uyguladığı prosedürlere ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.

Yunanistan'daki tekne kazasında şok detay ortaya çıktı
Ekleme: 19.06.2023 - 14:23 Güncelleme: 19.06.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'daki tekne kazasında şok detay ortaya çıktı
Yunan hükümetine soruşturma çağrısı

Yunan sahil güvenliği teknenin hareketsiz kalmadığını ve o saatlerde İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu iddia ederken, Yunan yetkililer, gemiden herhangi bir yardım çağrısı gelmediğini ve son ana kadar gemidekilerin tehlikede olmadıklarını ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Yunan hükümetinin, tekne kazasına yönelik uyguladığı prosedürlere ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.

Yunanistan'daki tekne kazasında şok detay ortaya çıktı

Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söylemişti.

Kaza nasıl oldu? 

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda 14 Haziran'da, yasadışı göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunanistan'da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras da olayla ilgili bilgi almak için kurtarılan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, kurtulan göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

Yunanistan'daki tekne kazasında şok detay ortaya çıktı

Bazı kaynaklar teknede ölen mülteci sayısının 500'den fazla olduğunu iddia ediyor.

Öte yandan Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, Yunanistan makamlarına göre 78 kişinin öldüğü ve yüzlerce göçmenin denizde kaybolduğu tekne faciası ile ilgili soruşturma başlatacağını duyurdu.

Yunanistan'daki tekne kazasında şok detay ortaya çıktı

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, dün akşam göçmen teknesi felaketine karışan insan kaçakçılarını bulmak için ülkesinde soruşturma başlatacağını açıkladı. Başbakan Sharif açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Akdeniz'de Yunanistan açıklarında teknenin alabora olmasıyla ilgili trajik olayın ardından gerçekleri ortaya çıkarmak için üst düzey bir soruşturma emri verdim. Federal Soruşturma Ajansı ve diğer kolluk kuvvetleri, çirkin insan kaçakçılığı eylemine karışan kişilerin etrafındaki çemberi daraltmak için görevlendirildi.

Ayrıca kayıp kişiler hakkında bilgi toplamak ve ulusu bilgilendirmek adına her düzeyde acil koordinasyonu üstlenmesi için Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdim. Görevini ihmal edenlerden hesap sorulacağını millete temin ederim.
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