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YKS maratonu sona erdi! ÖSYM görevlileri 45 gün sonra ailelerine kavuştu

2023-YKS soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan 110 personel, 45 gün sonra ailelerine kavuştu. Ailelerine kavuşan ÖSYM personeli, duygu dolu anlar yaşadı.

Ekleme: 19.06.2023 - 15:05 Güncelleme: 19.06.2023 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
YKS maratonu sona erdi! ÖSYM görevlileri 45 gün sonra ailelerine kavuştuYKS hazırlık süreci sona erdi ve binlerce öğrenci, hafta sonu sınava girdi.

Hayal ettikleri üniversitelere girmek için ter döken öğrenciler, maratonun sona ermesinin ardından rahat bir nefes aldı.

Rahat bir nefes alan ise sadece öğrenciler değildi. ÖSYM'nin 110 personeli, 45 gün sonunda ailelerine kavuştu.

YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve yaklaşık 1,5 ay dışarı çıkmadı.

1,5 ayın ardından dışarı çıkan personelin ailelerine kavuşma anı ise görenleri duygulandırdı.

ÖSYM başkanından teşekkür konuşması
Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan 110 personel, YKS'de son oturum olan YDT'nin dün saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte 17.46'da merkezden çıkarak aileleriyle buluştu.

ÖSYM merkezi önünde dün gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu. ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi.

Kavuşma anına şahitlik eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 45 günlük kapalı matbaa sürecinin ardından aileleriyle buluşan personele yönelik yaptığı açıklamada, "Bu süreci sizlerle beraber atlattık. Kapalı matbaa sürecindeki değerli çalışanlarımızla beraber 2023-YKS'yi yüz akıyla tamamladık. 45 gündür eşlerinizi, çocuklarınızı sabırla beklediniz." değerlendirmesini yaptı.

Dede olacağını öğrendi
Ailelerin de sınavda görev alan yakınlarını sabırla beklediğine vurgu yapan Bayram Ali Ersoy, "Bir görevlimiz, dede olacağını burada ilk defa öğrendi. Çok mutlu ve duygusal anları görünce ben de ağladım, açık konuşayım.

Burada görevli arkadaşların 45 gün boyunca verdiği emeklerin karşılığını görmek, benim için mutluluk verici. İnşallah nice nice YKS'ler bu şekilde sorunsuz ve güzel şekilde sonuçlanır." dedi.

Bayram Ali Ersoy, YKS sürecinde görev alanlara ve ailelerine teşekkür etti.
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