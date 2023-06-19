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WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

WhatsApp, Windows uygulaması için yayınladığı son güncellemeyle müşteri hizmetleri özelliğini ekledi.

Ekleme: 19.06.2023 - 13:58 Güncelleme: 19.06.2023 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'a müşteri hizmetleri desteği geldi
WhatsApp, Windows uygulaması için yayınladığı son güncellemeyle müşteri hizmetleri özelliğini ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp yetkilileriyle çok kolay iletişime geçebilecek.

WhatsApp Destek Ekibinden doğrudan bir sohbet içinde yanıt alma işlevi, Microsoft Store'da yayınlanan en son Windows için WhatsApp güncellemesini yükleyen herkes tarafından kullanılabiliyor.

Daha önce bu özellik, Android ve iOS uygulamalarına da eklenmişti.

WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

Güncellemeyi yükledikten sonra uygulamanın sol alt köşesinde yer alan Ayarlar simgesine tıklayın ve çılan ekrandaki Yardım > Bize Ulaşın seçeneklerine seçeneğini seçin.


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