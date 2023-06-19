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Türkiye ucuz elektrikte 2. doğal gazda 3. ülke oldu! Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı sarstı! Devlet destek musluklarını açtı

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yarattığı dalgalanmalara karşı aldığı önlemlerle vatandaşın enerji faturalarına destek olurken, dışa bağımlılığı azaltan hamlelerle Avrupa'da en ucuz elektrik ve gaz kullanan ülkeler arasına girdi.

Türkiye ucuz elektrikte 2. doğal gazda 3. ülke oldu! Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı sarstı! Devlet destek musluklarını açtı
Ekleme: 19.06.2023 - 10:30 Güncelleme: 19.06.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ucuz elektrikte 2. doğal gazda 3. ülke oldu! Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı sarstı! Devlet destek musluklarını açtı
Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Türkiye Avrupa ülkeleri arasında Mayıs 2023 itibarıyla konutlarda en ucuz elektriği kullanan ikinci ülke oldu. Türkiye aynı zamanda doğalgazda da vatandaşına en ucuz fatura kesen üçüncü ülke konumuna yükseldi.


Türkiye ucuz elektrikte 2. doğal gazda 3. ülke oldu! Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı sarstı! Devlet destek musluklarını açtı

EN YÜKSEK FATURA İRLANDA

Enerji Bakanlığı verilerine göre, konutlarda aylık 200 kWh tüketime karşılık gelen fatura tutarına göre, Ukrayna 8.5 euro ile en ucuz ülke konumunda bulunuyor. Bu sıralamada Ukrayna'yı 13.8 euro ile Türkiye, 19.4 euro ile Macaristan izliyor. En pahalı fatura 94.2 euro ile İrlanda'da görülürken, bu ülkeyi 92.5 euro ile Birleşik Krallık takip ediyor.

DEVLET DESTEK MUSLUKLARINI AÇTI

Avrupa'da en yüksek faturayı ödeyen ikinci ülke olan İngiltere'de faturalarını ödemekte zorlanan kişi sayısı bu yıl 7.8 milyondan 10.9 milyona ulaştı. Sakarya Gaz Sahası'nın da devreye alınmasıyla enerjide dışa bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir adım atan Türkiye, bu gelişmeleri faturalara da yansıtarak vatandaşın yükünü hafifletti. Avrupa'da 29 ülke içerisinde konutlarda aylık 100 metreküp tüketime karşılık fatura tutarı sıralamasında en ucuz ülke 21.2 euro ile Ukrayna oldu.

Bu ülkeyi 28.3 euro ile Macaristan, 28.8 euro ile Türkiye, 44.9 euro ile Sırbistan ve 48.9 euro ile Hırvatistan izledi. En yüksek doğalgaz faturası sıralamasında ise 313.7 euro ile İsveç birinci oldu. Bu ülkeyi 178 euro ile Hollanda, 174.4 ile İtalya takip etti. Faturalar Almanya'da 125.2 euro, Fransa'da 130.3 euro, İspanya'da 134, Birleşik Krallık'ta 138.4 euro olarak gerçekleşti.

Türkiye ucuz elektrikte 2. doğal gazda 3. ülke oldu! Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı sarstı! Devlet destek musluklarını açtı

Sakarya Gaz Sahası'nın devreye alınmasıyla bir ay ücretsiz doğalgaz verilmesi ve bir yıl boyunca da mutfaklarda 25 metreküpe kadar olan doğalgazın ücretsiz olması faturaların bu yıl da düşük kalmasını sağlayacak.

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