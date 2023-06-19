Sergen Yalçın'ın yeni adresi herkesi şaşırttı!
Sergen Yalçın'ın, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile anlaştığı iddia edildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra 1,5 yıldır boşta olan Sergen Yalçın hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Azerbaycan basınından CBC Sports TV, tecrübeli teknik adamın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla her konuda anlaştığını duyurdu.
GÖRKEMLİ BİR TANITIM OLACAK
Azerbaycan ekibinde Romanyalı teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yollar ayrılacak. Daha sonra Sergen Yalçın'ın tanıtımı görkemli bir şekilde yapılacak.
9 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri olan Neftçi Bakü, 9 kez zirvenin sahibi oldu. Son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım ünvanını da böylece yitirmiş oldu.
Son olarak 2020/21'de şampiyon olan Neftçi, Sergen Yalçın ile birlikte bu hasreti bitirmeye ve şampiyonluk sayısında yeniden öne geçmeye çalışacak.
Azerbaycan basınından CBC Sports TV, tecrübeli teknik adamın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla her konuda anlaştığını duyurdu.
GÖRKEMLİ BİR TANITIM OLACAK
Azerbaycan ekibinde Romanyalı teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yollar ayrılacak. Daha sonra Sergen Yalçın'ın tanıtımı görkemli bir şekilde yapılacak.
9 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri olan Neftçi Bakü, 9 kez zirvenin sahibi oldu. Son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım ünvanını da böylece yitirmiş oldu.
Son olarak 2020/21'de şampiyon olan Neftçi, Sergen Yalçın ile birlikte bu hasreti bitirmeye ve şampiyonluk sayısında yeniden öne geçmeye çalışacak.
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