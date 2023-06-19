Partisinin geçmişini unutan CHP'li Tarhan'dan eleştirilere ilginç yanıt: CHP'nin tarihinde genel başkan istifası yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarıyla ilgili konuştu. CHP'de istifa eden üç genel başkan olduğunu unutan Tarhan, "CHP tarihinde genel başkanın istifası veya imza ile gönderilmesi gibi bir şey yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurultay konusunun gündeme geldiğini belirtti.Tarhan, "Kurultayda CHP olarak, özeleştiri vererek CHP genlerini yenilemeliyiz. Yani kan akışı daha iyi olmalı." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarıyla ilgili de konuşan Tarhan, "CHP tarihinde genel başkanın istifası veya imza ile gönderilmesi gibi bir şey yoktur, yeni aday çıkarsa yeni yarış olursa olabilir biz ona karar veremeyiz" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanlığı yapan İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal istifa etmişti.