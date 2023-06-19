Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyor: AK Parti tasarıyı bu hafta Meclis'e getiriyor

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarda yapılacak iyileştirmeye çevrildi. AK Parti maaş zamlarıyla ilgili tasarıyı bu hafta Meclis'e getiriyor. Vekiller Kurban Bayramı'na kadar memur ve emekli zamlarını görüşecek.

Meclis bayram öncesinde hızlı çalışma dönemine giriyor. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tasarı Meclis'te olacak. AK Parti'deki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklif bu hafta komisyonlara gelecek.Memurlara verilecek refah payından, Emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu görüşülecek.Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak.Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.