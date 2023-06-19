Kütahya’da yakalanan 43 şahıstan 21’i tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 10-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, (15 Haziran 2023 günü yurt genelinde eş zamanlı yapılan uygulama dahil) yakalanan haklarında çeşitli suçlardan 24 yıl 2 ay ile 1 yıl 24 gün arasında hapis cezası bulunan toplam 43 şahıs adli makamlara sevk edildi.Şahıslardan 22’si serbest bırakılırken, 21’i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.