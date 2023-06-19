Kütahya’da yakalanan 43 şahıstan 21’i tutuklandı
Kütahya’da çeşitli suçlardan aranan ve yakalanarak adli makamlara sevk edilen 43 şahıstan 22’si serbest bırakılırken, 21’i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 10-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, (15 Haziran 2023 günü yurt genelinde eş zamanlı yapılan uygulama dahil) yakalanan haklarında çeşitli suçlardan 24 yıl 2 ay ile 1 yıl 24 gün arasında hapis cezası bulunan toplam 43 şahıs adli makamlara sevk edildi.
Şahıslardan 22’si serbest bırakılırken, 21’i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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