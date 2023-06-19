Kurbanlık hayvana içki içirdi! Sözleri pes dedirtti: Hapladıktan sonra...

Sırf biraz daha takipçi almak veya beğeni toplamak amacıyla, sosyal medya hesaplarında yapılan çılgınlıklara bir yenisi daha eklendi. İnsanlar bayram için kurbanlık arayışına devam ederken, bir çiftlikte çalışan ya da çiftlik sahibi olduğu düşünülen kişi, kurbanlık hayvana zorla bira şişesi içerisinde sıvı içirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Öyle bir şey paylaştı ki, izleyenleri çıldırdı! Sonrasında ise 'Bizi yanlış anlamışlar' dedi | VideoKullanıcının marifet gibi paylaştığı o görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntüyü izleyenler, öfkeden ne yapacağını bilemedi.Müzik eşliğinde paylaşılan o görüntüler ile ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve valiliklere şikayet yağdı.Öte yandan kısa sürede çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine, bu defa bir önceki videoda müzik eşliğinde bira şişesi ile kurbanlığa sıvı içiren kişi 'Biz hayvanımızı haplamak istedik. Ama biz hapladıktan sonra, bizi yanlış anlamışlar.Bizim Çukurova'da hayvancılıkta şişelerimizi gördüğünüz gibi hayvanları tedavi amaçlı hapımızı içerisine attıktan sonra hayvanımıza veriyoruz' diye konuştu.Ardından eline aldığı şişe ile video kaydı alarak. Boş şişeye musluktan su doldurup içerisine hapı attıktan sonra, hayvanın burun deliklerinden tutarak tekrar verdi.Öte yandan 'Biz hayvana pekmez versek dahi şişe kullanıyoruz' dedi.Vatandaş ise yanlış anlaşılma varsa buna da kendilerinin neden olduğunu ifade etti.