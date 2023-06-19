İBB’den tarihi skandal: 300 yıllık çeşmenin son hali tepki çekti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserleri de umursamadı. Sarıyer'deki Tarihi Emirgan Çeşmesi, yol çalışmaları sırasında hasar aldı. Çeşmenin birçok noktasında oluşan kırık ve çatlaklar yürek sızlattı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihmalkarlığıyla yine kızdırdı.Tarihi çeşmenin son hali yürekleri sızlattı.İstanbul Sarıyer'deki Tarihi Emirgan Çeşmesi, 18. Yüzyıl'da Sultan Abdülhamid tarafından yaptırıldı.Yıllara meydan okuyan tarihi eser, İBB tarafından yapılan yol yenileme çalışmaları sırasında büyük hasar uğradı. Çalışmalar sırasında çeşmenin birçok noktasında kırıklar ve çatlakların oluşması dikkatlerden kaçmadı. Sarıyer'in en önemli sembollerinden birisi olan çeşmenin, çalışmalar sırasında geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.