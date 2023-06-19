Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 14.43'te meydana gelen depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu belirtildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi'nden de depremle ilgili açıklama geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Saat 14.43'te meydana gelen depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu belirtildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi'nden de depremle ilgili açıklama geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
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