Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…
CHP'deki koltuk kavgası devam ederken, partiye yakınlığıyla bilinen gazeteciler de tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Enver Aysever'in, YouTube kanalındaki sözleri krizin boyutunu gözler önüne serdi. Halk TV ile ilgili bomba bir iddiada bulunan Aysever, "Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor" diyerek kanalın Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini üstü kapalı şekilde dile getirdi. Halk TV'nin operasyon kanalı olduğunu öne süren Aysever, "Hadi çıkıp 'hayır' desinler, dava açsınlar" dedi.
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP karıştı. İstifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlamlaştırma planları yaptı. 'Değişim' diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu ise genel başkanlık için destek toplamaya başladı.
AYSEVER'DEN İDDİALAR
Bugüne kadar hep 'baba-oğul' imajı çizen ikili arasında koltuk kavgası tırmandı. Seçim öncesi 'Kılıçdaroğlu kazanacak' diyen CHP'li gazeteci Enver Aysever ise iddialarını sıraladı.
ÖZDİL, İMAMOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında medya savaşlarının başladığını anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için Sözcü gazetesinden kovulan Yılmaz Özdil'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı.
'KANAL KURACAK' İDDİASI
'Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu için kanal kuruyor' ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Murat Ongun ile ilgili şoke eden iddialar ortaya attı.
'KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYORLAR'
Aysever, geçtiğimiz günlerde de Halk TV'deki işe alımların Murat Ongun tarafından yapıldığını söylemiş ve bu hamlenin seçim öncesi kurultaya giderken Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağladığını ifade etmişti.
'Merdan'ı da boğacaklar, Tele 1 ayakta kalır mı bilmiyorum. KRT TV dönecek, Sözcü ve Halk TV zaten tetikçi' diyen Enver Aysever, bugün YouTube'da yaptığı canlı yayında sözlerini tekrarladı.
'İŞE ALIMLARI MURAT ONGUN YAPIYOR'
'Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor' diyen Enver Aysever, 'Halk TV bir operasyon kanalıdır' çıkışı yaptı. 'Hadi 'hayır' desinler, dava açsınlar konuşalım onu da' sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
CHP'DEN ONGUN'UN O HAMLESİNE TEPKİ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söylemişti.
İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Murat Ongun'un Twitter'dan Bülent Kuşoğlu'na ağır eleştiri getirilen paylaşımları beğenmesi dikkat çekmişti.
Ongun'un bu beğenilerinin görüntüleri ile bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir, 'Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum' diyerek duruma tepki göstermişti.
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