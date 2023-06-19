  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,82 - 25,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

CHP'deki koltuk kavgası devam ederken, partiye yakınlığıyla bilinen gazeteciler de tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Enver Aysever'in, YouTube kanalındaki sözleri krizin boyutunu gözler önüne serdi. Halk TV ile ilgili bomba bir iddiada bulunan Aysever, "Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor" diyerek kanalın Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini üstü kapalı şekilde dile getirdi. Halk TV'nin operasyon kanalı olduğunu öne süren Aysever, "Hadi çıkıp 'hayır' desinler, dava açsınlar" dedi.

Ekleme: 19.06.2023 - 15:03 Güncelleme: 19.06.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP karıştı. İstifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlamlaştırma planları yaptı. 'Değişim' diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu ise genel başkanlık için destek toplamaya başladı.Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…



AYSEVER'DEN İDDİALAR
Bugüne kadar hep 'baba-oğul' imajı çizen ikili arasında koltuk kavgası tırmandı. Seçim öncesi 'Kılıçdaroğlu kazanacak' diyen CHP'li gazeteci Enver Aysever ise iddialarını sıraladı.

ÖZDİL, İMAMOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında medya savaşlarının başladığını anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için Sözcü gazetesinden kovulan Yılmaz Özdil'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı.

'KANAL KURACAK' İDDİASI
'Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu için kanal kuruyor' ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Murat Ongun ile ilgili şoke eden iddialar ortaya attı.

Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

'KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYORLAR'
Aysever, geçtiğimiz günlerde de Halk TV'deki işe alımların Murat Ongun tarafından yapıldığını söylemiş ve bu hamlenin seçim öncesi kurultaya giderken Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağladığını ifade etmişti.

'Merdan'ı da boğacaklar, Tele 1 ayakta kalır mı bilmiyorum. KRT TV dönecek, Sözcü ve Halk TV zaten tetikçi' diyen Enver Aysever, bugün YouTube'da yaptığı canlı yayında sözlerini tekrarladı.

'İŞE ALIMLARI MURAT ONGUN YAPIYOR'
'Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor' diyen Enver Aysever, 'Halk TV bir operasyon kanalıdır' çıkışı yaptı. 'Hadi 'hayır' desinler, dava açsınlar konuşalım onu da' sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

CHP'DEN ONGUN'UN O HAMLESİNE TEPKİ...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söylemişti.



Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Murat Ongun'un Twitter'dan Bülent Kuşoğlu'na ağır eleştiri getirilen paylaşımları beğenmesi dikkat çekmişti.

Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

Ongun'un bu beğenilerinin görüntüleri ile bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir, 'Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum' diyerek duruma tepki göstermişti.





GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Özhaseki: Bundan sonra zemin artı dört zemin artı üç gibi konutlaşmaya geçeceğiz
AYM’den HDP kararı
Partisinin geçmişini unutan CHP'li Tarhan'dan eleştirilere ilginç yanıt: CHP'nin tarihinde genel başkan istifası yok
TÜRK-İş'ten peş peşe 'Rakam' açıklaması! Ara zam ile yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu
Yunanistan'daki tekne kazasında şok detay ortaya çıktı
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: 'Kabul edilemez' İki devletli çözüm vurgusu
TÜRK-İş'ten açıklama! Ara zam pazarlıkları hızlandı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'de: Kıbrıs Türkü ambargoları birer birer yıkacaktır
LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret! EGM'den suç duyurusu...
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu sorusuna ilk kez bu karşılığı verdi: Gerekiyorsa o da!
Yeni İHA ilk kez görücüye çıktı: Türkiye'nin gurur projesi Avrupa'ya çıkarma yaptı
Haliç eski günlerine geri döndü! Kötü koku ve renk değişimi isyan ettirdi
Kılıçdaroğlu için yargıda hesap vakti! Dokunulmazlık gitti 30'a yakın dosya işleme alınıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla bir araya gelecek
İBB’den tarihi skandal: 300 yıllık çeşmenin son hali tepki çekti!
Türkiye ucuz elektrikte 2. doğal gazda 3. ülke oldu! Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı sarstı! Devlet destek musluklarını açtı
Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyor: AK Parti tasarıyı bu hafta Meclis'e getiriyor
ABD'li vekilden skandal sözler: Türkiye'yi F-16'larla tehdit etmeye kalktı
İzmir'de sağanak sonrası araçlar sel sularına kapıldı: Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
Meteoroloji'den 13 ile yeni uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den 13 ile yeni uyarı: Sağanak bekleniyor

WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

'Google'a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

'Google'a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

Ağaçta asılı görenler dehşete düştü: Köylüler tesadüfen fark etti Türkiye'de yaşayan en büyük tür

Ağaçta asılı görenler dehşete düştü: Köylüler tesadüfen fark etti Türkiye'de yaşayan en büyük tür

Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter uygulaması geliyor

Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter uygulaması geliyor