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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fazıl Küçük Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretleri kapsamında Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nı ziyaret etti.

Ekleme: 19.06.2023 - 11:14 Güncelleme: 19.06.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fazıl Küçük Anıtı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyaretleri kapsamında ilk olarak Lefkoşa'da bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nı ziyaret etti. Yılmaz'a anıt ziyaretinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile bürokratlar eşlik etti. Cevdet Yılmaz anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Yılmaz, anıt özel defterine şunları yazdı:

'Kıbrıs Türk Halkı'nın aziz lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük, egemenlik meşalesini yaktığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği eşsiz mücadeleye yapmış olduğunuz katkılar her zaman minnetle hatırlanacaktır. Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin, Kıbrıs Türkü'nün daime yanında olacağını bir kez daha yineliyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte aziz hatıranızı yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.'

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