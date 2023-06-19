Ağaçta asılı görenler dehşete düştü: Köylüler tesadüfen fark etti Türkiye'de yaşayan en büyük tür

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaklaşık 10 gün önce doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan görüntülenmişti.Aynı ilçede bu kez de bir vatandaşın bahçesindeki çam ağacına tırmanan yaklaşık 2 metre boyundaki sarı yılan görüntülendi. Ağaca tırmanan yılan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, zehirsiz olduğu bilinen ve boyu 2 metreyi bulan yılan daha sonra gözden kayboldu.Sarı yılan, Türkiye'de yaşayan en büyük yılan türlerinden biri. Sarı yılanlar oldukça büyük yılanlardır, boyları 260 cm'ye kadar uzayabilir.Orman açıklıklarında, kayalık alanlarda, çayırlarda, tarlalarda, bahçelerde, kısacası hemen hemen her türlü yeşil alanda görülebilirler. Temel besinleri kemirgenlerdir, ancak küçük kuşları ve yumurtaları da yerler. Çok iyi tırmanıcılardır. Türkiye'de Trakya'dan Doğu Anadolu'ya kadar birçok ilimizde görülebilirler.