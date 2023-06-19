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73 yaşında 8. üniversitesine başladı! Okuma azmiyle herkesi şaşırttı

Adana'da inşaat mühendisi Resul Duran, okumanın yaşı olmaz dedi. Tam 7 yüksek lisans bölümünü bitirdi. Şu anda 8. üniversitesini okuduğunu söyleyen Resul Turan, "Okumak beni mutlu ediyor. Okumaktan zevk alıyorum. Birçok yaşıtım hayatını kaybetti" dedi.

Ekleme: 19.06.2023 - 10:14 Güncelleme: 19.06.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
73 yaşında 8. üniversitesine başladı! Okuma azmiyle herkesi şaşırttı
Adana'da inşaat mühendisi Resul Duran, okumanın yaşı olmaz dedi. 7 yıl önce üniversite sınavına girdi. 2016'da Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansına kaydolup buradaki eğitimini başarıyla bitirdi.

Buna rağmen durmayan 2017'de Çukurova Üniversitesi'nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi üzerine yüksek lisans, 2019'da Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği yüksek lisans, 2020'de Çukurova Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği, 2021'de Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme, 2022'de ise Çukurova Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde yüksek lisansını başarıyla bitirdi.

Şimdi ise Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 7'nci yüksek lisans eğitimini sürdüren Duran, eğitim aşkıyla dikkat çekti.

73 yaşında 8. üniversitesine başladı! Okuma azmiyle herkesi şaşırttı

Okumaktan zevk aldığını söyleyen Resul Duran, 'Emekli olduktan sonra bir boşluk hissettim ve böyle başladım. Şu anda 7. yüksek lisansımı yapıyorum. Ayrıca bir de lisans eğitim var. Bundan zevk alıyorum. Zevk almasam yapamam. Hep iyi bir öğrenci olmaya çalıştım. Diğer öğrencilere de örnek olmak beni mutlu ediyor' dedi.

Yüksek lisans eğitimlerini hobi olarak yaptığını söyleyen Duran, eğitim hayatına devam edeceğini söyledi.

'Okumak beni mutlu ediyor. Değişik hocalarla tanıştım. Bazı boşluklarım vardı ve onları doldurdum. Okulda veya hayatta bazı şeyleri yakalayamıyorsunuz. Bunları doldurmak beni mutlu ediyor' ifadesini kullandı.

Yaşıtlarının kendisine gıptayla baktığını söyleyen Duran sözlerine şöyle devam etti: Benim çok arkadaşım vefat etti. Yaşıtlarım bana gıpta ediyorlar ama bundan sonra o fırsatı onların yakalaması zor. O fırsatı yakalarlarsa ancak bu şekilde yüksek lisans eğitimi yaparlar.

73 yaşında 8. üniversitesine başladı! Okuma azmiyle herkesi şaşırttı
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