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YPG'nin sözde elebaşı Salih Müslim'den itiraf gibi açıklama

YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, Türkiye'nin operasyonları karşısında Rusya, İran ve Suriye'nin etkisiz kaldığını söyledi.

YPG'nin sözde elebaşı Salih Müslim'den itiraf gibi açıklama
Ekleme: 18.06.2023 - 15:22 Güncelleme: 18.06.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
YPG'nin sözde elebaşı Salih Müslim'den itiraf gibi açıklama
Seçimleri geride bırakan Türkiye, terörle mücadeleyi emin adımlarla sürdürüyor.

Teröristlere göz açtırılmazken, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlarla hain terör örgütüne darbe indiriyor.

Hain terör örgütü PKK'yı ise korku sarmaya devam ediyor.

Son olarak PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün yayın organına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye karşı bir itiraz yok
Müslim, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik müdahalelerine karşı bölgedeki diğer devletlerin itiraz edemediğini söyledi.

"Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici" diyen Müslim, "9 Suriye rejim askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayınlamıyor" şeklinde konuştu.

"Rusya ve İran bir şey demiyor"
Müslim, Türkiye'ye yönelik Suriye yönetiminin bir şey yapamamasının yanı sıra Rusya ve İran'ın da aynı durumda olduğunu ifade etti.

Müslim, "Zaten Ruslar da, İran da bir şey demiyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici. 9 Suriye rejim askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayımlamıyor. Zaten Ruslar da, İran da bir şey demiyor"
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