PKK'lı teröristler Suriye sınırında yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
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