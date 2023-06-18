Osman Gökçek'le fotoğraf çektirdiği için işten çıkarılan ABB çalışanı Reyhan Yavuz: 'AK Partililere çeşitli bezdirme politikaları uygulanıyor'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (ABB) Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş'nin Başkent Market isimli mağazasında şef olarak görev yapan Reyhan Yavuz, seçim döneminde esnaf ziyareti yapan AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile çektirdiği fotoğrafın bir televizyon kanalında yayımlanmasının ardından işten çıkarıldı.Fotoğrafın yayınlanmasının ardından baskı görmeye başladığını, belirten Yavuz, "Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi ile konuyu görüştüm.'Bu yapılanlarn fotoğrafla mı ilgili' diye sordum. 'Evet, fotoğrafla ilgili' dedi." diyerek yaşadığı süreci anlatmıştı.YAŞADIKLARINI ANLATTIYaşadığı olayın detaylarını anlatan Reyhan Yavuz, seçim döneminde yapılan mobinglerden bahsetti.Süreç boyunca 7 hafta boyunca izin kullanamadığını belirten Yavuz, "7 hafta boyunca izin kullanmadım. Kimse bana 'Neden izin kullanmıyorsun?' diye sormadı. 1 gün izin kullanmak istediğimde ise 'Ban sordun mu izin kullanırken?' şeklinde bana hesap soruldu. Yasal izin haklarımız bile elimizden alınmış oldu." dedi.Mağaza şefi olan Reyhan Yavuz, eleman eksilttiler fakat mağazada yaşanan eksiklikler nedeniyle de kendisine yüklenildiğini belirtti. Yavuz olayı şöyle anlattı:"Eleman eksikliğim vardı. Ben orada mağaza şefiydim. Eleman eksilttiler sürekli. Problem olunca da, mağazada eksiklikler yaşanınca da 'Neden bu böyle?' diyerek kızdıkları zamanlar oldu ve bana mobing uygulayarak üzerime geldiler.""BENİM GİBİ BAŞKALARI DA VAR"Kendisi gibi bu tip mobing durumlarını yaşayan başka arkadaşlarının da olduğunu söyleyen Reyhan Yavuz, bu sürecin hala devam ettiğini de belirtti.Reyhan Yavuz yaşadığı haksız işten çıkarılma konusunda avukat tuttuğunu ve yasal işlemlerin başladığını da dile getirdi."OSMAN GÖKÇEK BENİ ARADI"Reyhan Yavuz sözlerine şöyle devam etti:"İşten çıkarıldıktan sonra Osman Gökçek beni aradı ve kendisiyle iletişime geçtik. Kısa zamanda benimle irtibata geçti.""AK PARTİLİLERE ÇEŞİTLİ BEZDİRME POLİTİKALARI UYGULANIYOR"Benzer olayların ABB çatısı altında yaşandığını duyduğunu söyleyen Yavuz, "Birebir şahit olmadım ama duydum ve biliyorum. Üretim kısmında ve diğer mağazalarda yaşandığını biliyorum. AK Partililere çeşitli bezdirme politikaları uygulanıyor. Üzerlerine gelerek, kendileri istifa etmeyince farklı sebeplerle üzerlerine geliniyor çalışanların. Daha sonra da tutanak tutulup işten çıkartılıyorlar. Ve bu tutanaklar sonucu SSK'dan numaralandırma yapılıyor. Bu numaralandırmalar da hoş numaralandırmalar dedğil. Çünkü bu numaralandırmalara göre işsizlik maaşı ya da tazminat alamama durumunuz ortaya çıkıyor ve mağdur ediliyorsunuz." dedi.