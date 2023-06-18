  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,88 - 25,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan duygulandıran Babalar Günü mesajı

Vatan görevindeki evlatlarının yolunu gözleyen babalar için en güzel kutlama mesajını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yayınladı. MSB, sosyal medya üzerinden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan duygulandıran Babalar Günü mesajı
Ekleme: 18.06.2023 - 16:18 Güncelleme: 18.06.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı’ndan duygulandıran Babalar Günü mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı.

Videoda, tüm babalara seslenen askerler şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili babam vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu senden öğrendik. İyiki varsın. Huzur ve güven için bulunduğum sınır ötesinde tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Her zaman ve her yerde vatan ve bayrak için zoru başarıp imkansızın biraz zaman alacağını sen öğrettin. Asla vazgeçmeyen babalarımıza selam olsun. Tüm babalara selam olsun. Ben babamdan dürüst olmayı, dik durmayı, şartlar ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmemeyi öğrendim. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Osman Gökçek'le fotoğraf çektirdiği için işten çıkarılan ABB çalışanı Reyhan Yavuz: 'AK Partililere çeşitli bezdirme politikaları uygulanıyor'
Milli Savunma Bakanlığı’ndan duygulandıran Babalar Günü mesajı
YPG'nin sözde elebaşı Salih Müslim'den itiraf gibi açıklama
CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na salvolar...
Fatih Altaylı, Milli Muharip Uçak KAAN'ı hedef aldı!
Asgari ücrette sona doğru! İkinci toplantı yarın yapılacak
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, din eğitimine nefret kustu! Skandal sözler: İslam savaşçıları yetiştirmek istiyorlar
Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi
CHP'li başkan Mansur Yavaş çılgına döndü! AK Partili Gökçek ile fotoğraf çekilen kadın işinden oldu
Hilmi Türkmen duyurdu: Nevmekan Kandilli'de sona yaklaşıldı
CHP'li Mehmet Sevigen: Kemal Kılıçdaroğlu bir diktatör
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'öğretmenlere zorunlu hizmet affı' açıklaması: 16 Haziran'da gerçekleşmiş olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu seçim mesajı: Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
CHP'li Veli Ağbaba'dan küçük ortaklara 38 vekillik veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Partiyi bu hale kim getirdiyse bedel ödemelidir
Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Araçlar suların içinde kaldı
Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
İsveç tüm tuşlara basıyor! NATO için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'ten PKK çıkışı...
Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”
CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten çarpıcı itiraf: CHP paralı trol ordusu besliyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

SGK ödemelere başladı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı takvimi açıklandı

SGK ödemelere başladı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı takvimi açıklandı

Sakarya'da kızını sınava götürürken yaptığı kazada öldü

Sakarya'da kızını sınava götürürken yaptığı kazada öldü

Örümcek Adam’ı izleyen çocuk 5. kattan atladı! İstanbul’da inanılmaz olay!

Örümcek Adam’ı izleyen çocuk 5. kattan atladı! İstanbul’da inanılmaz olay!

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

İstanbul'un altı ilçesinde su kesintisi: 24 saat su verilemeyecek

İstanbul'un altı ilçesinde su kesintisi: 24 saat su verilemeyecek