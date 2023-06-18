Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

Son dakika haberi: Malatya'da 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 KM olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.AFAD yaptığı bilgilendirmede, 'Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.' dedi.