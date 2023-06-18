Fatih Altaylı, Milli Muharip Uçak KAAN'ı hedef aldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce Ankara'da düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda Milli Muharip Uçak'ın adının KAAN olduğunu açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine KAAN'ın pilotu, belirlenen güzergahta taksi yapmıştı. Taksimini başarılı bir şekilde tamamlayan KAAN, gazeteci Fatih Altaylı'nın hedefi oldu.Kişisel YouTube kanalından KAAN'a ilişkin açıklamalarda bulunan Altaylı, KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' öne sürdü.Altaylı, 'Bir tane uçak karada 'tar, tar, tar' diyerek gidiyor. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi. Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin.' ifadelerini kullandı.Altaylı açıklamasında şunları dile getirdi:'Uçak olsun da uçmuyor bu. Daha tekerleklerini 10 santimetre bile yerden kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşlarına başlayacak, her şey iyi giderse TSK'ya teslim edilmeye başlayacak. Motor nerede?Kimden alacaksın? Ukrayna'dan aldın diyelim Rusya vurursa ne olacak? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor 15 senedir bitiremedi. Neden yalan söylüyorsun? Beni akıllı insanlar anlıyor ama aptallar anlamıyor.'