CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na salvolar...

Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu Mehmet Sevigen idi.Melissa Bağcı'nın gündem ile ilgili sorularını yanıtlayan CHP'li Sevigen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Seçimi kaybetmesinin ardından koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na 'Diktatör' diyerek yüklenen Sevigen, 'Düş yakamızdan, düş CHP'nin yakasından o kendi yolunu bulur.' ifadelerini kullandı.İşte Mehmet Sevigen'in satır başları;'Kemal Bey yeni birisi değil. Partinin en eskisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten daha çok CHP'nin başında genel başkanlık yapmış ve hep mağlup olmuş biri. Sadece tek başarısı var. O da HDP'nin İBB'yi almamızda bize destek vermesi. Eğer Kemal Bey ve bu yönetim kaldığı müddetçe, Kuşoğlu, 'Biz tekrar Kemal Bey'i aday göstereceğiz' dediği sürece yerel yönetimlerde de kaybedeceğiz.Kemal Bey'in en büyük ihaneti ney biliyor musunuz? İlk defa Kemal Bey sayesinde sağ bir parlamento oldu. 403 tane tamamen sağ görüşlü milletvekili parlamentoya girdi. 'Kemal Bey sayesinde 40 tane sağ düşünen Fetullah Gülen sempatizanı insanlar grup kuruyorlar şimdi. Bunlar siyasi mülteci. Suriyelileri, Iraklıları göndereceğine bunları gönder. Şimdi bunlar en büyük muhalefeti yapıyorlar. Geçen gün Sağlık Komisyonu seçimi yapıldı. İyi Partililer bize oy vemedi orada. Gidip AK Parti'ye verdiler. Kemal Bey'in yatacak yeri yok Toprak bile kabul etmeyecek. Bu adam diktatör değil de nedir? Tayyip Erdoğan'a diktatör diyor. Tayyip Bey en yakın arkadaşlarına 3 dönem kuralı koydu. Binali Bey giremedi. Sen 7 dönemdir bir ipa sapa gelmez meslek sürüsünü milletvekili yapıyorsun. Sürgündeki CHP'lilerin ayağ kalkıp partisine sahip çıkması lazım.Kemal Bey aynı politikalarla giderse sonuç alamaz. İnsanlara dokunacaksın. Diyor ki ' Ben belediye meclis üyelerini kendim yapacağım.' Nerede benim işçim, halkım? Hani bir tane sendikacı, Atatürkçü düşünen var mı? Doldurmuş Fethullahçıları sırf kendisi kazansın diye. Bırak git düş yakamızdan o kendisi yolunu bulur. Genel Başkanlığı'nı tekrar kazanırsa partiyi bitirir.Neden onun (Kılıçdaroğlu) aday olmasını müsaade ettiniz. Neden parti meclisinde aday olması için el kaldırdınız? Çünkü sen orada onu yap ben de burada bunu yapayım. Bir belediye sana bir belediye bana. Burda benim arkadaşım aday olsun milletvekilliğine. Özgür Özel özür dileme istifa et. Parti bunların babasının çiftliği mi?Niye ayrılmıyorsun? Ayrıl bir güven tazele. Bir kere Mansur'un adı geçiyor ama Mansur Yavaş CHP'li değil ki? Atatürk mezarından kalksa bunları sopayla kovalar. Bunlar halk düşmanı değil mi? Halk git diyor. Ben utanırım, sokağa çıkamam. Kendine yakın 3-5 il başkanı toplayacak onlara gaz verecek ve o tepkiyi hafifleticek.Abdullatif Şener listeye konulurken niye sesiniz çıkmadı? Şimdi diyor ki Özgür Özel, 'Ben Abdullatif Şener'in yerine gelen arkadaştan özür diliyorum.' Aday olurken neredeydi aklın?Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Hepiniz suçlusunuz.CHP, Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Ama yöneticilerin hiçbiri Atatürkçü değil. Atatürk'ün mezarı için laf söyleyenleri gönderdik. En büyük tehlikeleri Fethullahçıları getirdik. İzmir'in liste başı olan Fethullah Gülen'in gazetesinin başyazarı olan adam Atatürk'e 'Faşist' diyor. Atatürk'ün en sevdiği şehirdir İzmir. Enteresan. Toptan gitmeleri lazım. Abdullatif Şener kavgası başlamış. (Şener'in Kılıçdaroğlu'na oy vermediğiyle ilgili) Erdoğan'a oy vermiştir. Kendisinin siyaseten kafası da rahatsız.'Yerel yönetimlerde de kaybedeğiz. İç Anadolu'da Ankara'da da kaybedeceğiz. Mansur Yavaş benim için belediye başkanı değil.Böyle bir genel başkanlık mı olur? Biz lider seçiyoruz. Herkes haddini bilecek. Deniz Baykal'ı, Erbakan'ı Demirel'i tanıdıktan sonra bunlar kesmiyor. Bu parti inanın işgal altında. Bu partiyi yine sürgündekiler kurtaracak. 13 yıl olmuş 12 tane seçim kaybetmişsin."