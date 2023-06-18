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Ali Yerlikaya: Katettiğimiz yol terörü bitirme noktasına getirdi

Şırnak’ta ziyaret ettiği Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’da konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol, hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. O eli kanlı hainlerin gölgelerini bile takip ediyor, onları gözünüzü kırpmadan etkisiz hale getiriyorsunuz” dedi.

Ekleme: 18.06.2023 - 16:08 Güncelleme: 18.06.2023 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Ali Yerlikaya: Katettiğimiz yol terörü bitirme noktasına getirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak için Şırnak’a geldi.

Bakan Yerlikaya’yı, havalimanında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Osman Bilgin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar karşıladı.

Bakan Yerlikaya, buradan helikopterle Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na gelerek askerlerle selamlaştı.

"Binlerce rakımlı tepelerde, aşılmaz denilen geçitlerde, uçsuz bucaksız vadilerde, hudut boylarımızda hep sizin ayak izleriniz var"
Burada konuşma yapan Bakan Yerlikaya, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Şanlı bayrağımızın dalgalandığı burası, kutsal vatan toprağımızın en özel yerlerinden biridir ve sizler burada görev yapıyorsunuz. Binlerce rakımlı tepelerde, aşılmaz denilen geçitlerde, uçsuz bucaksız vadilerde, hudut boylarımızda hep sizin ayak izleriniz var. Yiğitlerim, hep birlikte bir ant içtik biz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bir an dahi aklınızdan çıkarmayın. Üstünüzde aziz milletimizin duası var. Sizin birinizin burnu kanasa, milletimizin yüreği kanar. Sizin birinizin ayağına taş değse, milletimizin gönlüne dağ kadar ağır gelir” dedi.

"Milletimizin kahraman evlatları; özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol, hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi"
Terörün son 10 yılda katledilen yolla bitme noktasına geldiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

“Milletimizin kahraman evlatları; özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol, hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. Bir tarafta semalarımızda kartal gibi süzülen SİHA’larımız, diğer tarafta siz kahramanlarımız. O eli kanlı hainlerin gölgelerini bile takip ediyor, onları gözünüzü kırpmadan etkisiz hale getiriyorsunuz. Bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan, lokmanızı paylaştığınız, kader birliği yaptığınız, canınız kadar sevdiğiniz kardeşlerimiz, kardeşleriniz var. Geçen ay şehadete ulaşan Bayram Doğan’larımız, Serkan Ölmez’lerimiz, Özcan İlhan’larımız, Gaffar Mayik’lerimiz, Cevher Özgün’lerimiz var. Onların aziz hatırası, asla unutulmayacak. Onlar, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaşan Mehmetçiklerimiz gibi tarihe geçtiler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi, ‘Dünyanın hiçbir ordusunda, yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.’ Rabbim, vatan uğruna canını feda eyleyen tüm şehitlerimizin makamını ali eylesin. Peygamber efendimize komşu olanlardan eylesin. Gazilerimize sağlık ve afiyetler versin. Yiğitlerim, bugün aynı zamanda Babalar Günü. Biliyorum, evlatlarınız burnunuzda tütüyor, hasret çekiyorsunuz. Babalar Günü’nüz kutlu olsun. Ben de sizler gibi evlatlar yetiştirdiği için annelerinizi ve babalarınızı tebrik ediyorum. Allah her birinden razı olsun. Sizleri tek tek gözlerinizden öpüyor, Allah’a emanet ediyorum.”
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