Yunanistan ve Suriye sınırında 14'ü terör örgütü mensubu 32 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye sınırında 14'ü terörist 32 kişinin yakalandığını açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.