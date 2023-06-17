Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS maratonu, yarın adayların AYT ve YDT testlerini cevaplamalarıyla sona erecek. TYT sınavında özellikle Türkçe sorularının zorluğu adayları hayli terletti. Sınavın ardından soluğu sosyal medyada alan öğrencileri yorumları gündem oldu. Paylaşımlarda en çok 'Eyfel' sorusu öne çıktı. İşte öğrencilerin birbirinden komik YKS paylaşımları...

2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.İlk oturumunun tamamlanmasıyla birlikte sınavda çıkan sorular gündem oldu.Özellikle Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları adayları zorladı.Sınava katılım sağlayan adaylar, Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler testlerinden oluşan TYT'ye dair yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.Sınavın ardından soluğu sosyal medyada alan öğrencileri yorumları gündem olduİşte öğrencilerin birbirinden komik YKS paylaşımları...