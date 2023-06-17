  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,88 - 25,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS maratonu, yarın adayların AYT ve YDT testlerini cevaplamalarıyla sona erecek. TYT sınavında özellikle Türkçe sorularının zorluğu adayları hayli terletti. Sınavın ardından soluğu sosyal medyada alan öğrencileri yorumları gündem oldu. Paylaşımlarda en çok 'Eyfel' sorusu öne çıktı. İşte öğrencilerin birbirinden komik YKS paylaşımları...

Ekleme: 17.06.2023 - 19:56 Güncelleme: 17.06.2023 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları
2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.

İlk oturumunun tamamlanmasıyla birlikte sınavda çıkan sorular gündem oldu.

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Özellikle Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları adayları zorladı.

Sınava katılım sağlayan adaylar, Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler testlerinden oluşan TYT'ye dair yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Sınavın ardından soluğu sosyal medyada alan öğrencileri yorumları gündem oldu

İşte öğrencilerin birbirinden komik YKS paylaşımları...

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları


Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları


Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları





GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Mehmet Sevigen: Kemal Kılıçdaroğlu bir diktatör
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu seçim mesajı: Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz
CHP'li Veli Ağbaba'dan küçük ortaklara 38 vekillik veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Partiyi bu hale kim getirdiyse bedel ödemelidir
Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Araçlar suların içinde kaldı
Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
İsveç tüm tuşlara basıyor! NATO için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'ten PKK çıkışı...
Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”
CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten çarpıcı itiraf: CHP paralı trol ordusu besliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
HDP Temsilcilik Binası’na operasyon! Bebek katili terörist başı Öcalan’ın posteri çıktı
Cumhuriyet gazetesinde rüşvet skandalı sonrası kriz büyüyor: Yönetim o yazıdan rahatsız oldu! İşte sebebi…
Başkan Erdoğan'dan Berlusconi için makale! 'Geride silinmez izler bıraktı'
CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…
Ekrem İmamoğlu rest çekti! Kemal Kılıçdaroğlu’na süre verdi: Salı gününe kadar…
Avrupa'nın insanlık ayıbı! Facianın kan donduran detayları ortaya çıktı
YSK'dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklamas! Tarih verdiler...
MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
Yavaş’ın ilgisizliği esnafa kepenk kapattırıyor!
6 aylık 'İthal danışman' parasını aldı ve ayrıldı! CHP'de Rifkin fiyaskosu
Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte erken ödeme takvimi
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrikler kesilecek

İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrikler kesilecek

İstanbul'un altı ilçesinde su kesintisi: 24 saat su verilemeyecek

İstanbul'un altı ilçesinde su kesintisi: 24 saat su verilemeyecek

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'