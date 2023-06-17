Muğla'da damat kayınvalidesinin boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldürdü
Datça ilçesinde cani damat tartıştığı kayınvalidesinin önce boğazını kesti, ardından yere yığılan kadına 8 bıçak darbesi vurdu.
Muğla'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde A.M.T. isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınvalidesi Sevgi Ağı ile tartışmaya başladı.
Tartışmada A.M.T. eline aldığı bıçakla, kayınvalidesinin boğazını kesti. Cani damat kanlar içinde yere yığılan kayınvalidesine 8 bıçak darbesi vurdu.
Ekiplere durum bildirildi
Yaşanan olayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlendi
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kişi gözaltına alındı
Olayın ardından A.M.T. ve eşi Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Kadının cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Tartışmada A.M.T. eline aldığı bıçakla, kayınvalidesinin boğazını kesti. Cani damat kanlar içinde yere yığılan kayınvalidesine 8 bıçak darbesi vurdu.
Ekiplere durum bildirildi
Yaşanan olayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlendi
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kişi gözaltına alındı
Olayın ardından A.M.T. ve eşi Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Kadının cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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