Seçim döneminde aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen koltuk krizi giderek büyüyor. Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtirken İmamoğlu'nun en yakınındaki ismin paylaşımları gündem olmuştu. Sosyal medya bu olay ile çalkalanırken krize bu kez de Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir dahil oldu.Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik yapılan 'istifa' çağrılarına ilk günden 'mücadeleye devam edeceğim' şeklinde yanıt verirken; Ekrem İmamoğlu cephesi ise 'Genel Başkanlık' makamına göz dikti. İki isim hamlelerini medya ve kurmayları üzerinden yapmaktan da geri durmuyor.CHP'deki koltuk kavgasına Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde 'adaylık' mesajı ile katılırken, Kılıçdaroğlu ve en yakınındaki isimler ise rakiplerine kapıyı kapatıyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun düzenlenecek kurultayda aday olacağını duyurdu.Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun'a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruya da Bülent Kuşoğlu, 'Grup Başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler' cevabını verdi.'Yani her ikisi de Kemal Bey'in koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar?' diyen Kuşoğlu, 'Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı' ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu cephesi ise bu sözlere Twitter üzerinden yanıt verdi. CHP'deki kavganın adeta ilan edildiğini gösterircesine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden Murat Ongun Twitter'da Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu'na ağır eleştiri getiren paylaşımları beğendi.Murat Ongun'un beğendiği tweetlerdeki ifadeler şu şekilde:'Biz de sizi tarihin en karanlık sayfalarına yazacağız. CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz. Sandıkta görüşürük''Bir şey soracağım, bu bey kimdir, halktaki karşılığı nedir, CHP parti çevresi dışında kendisini tanıyan eden var mıdır ki, böyle arada bir ortaya atılıp muhtıra tarzında açıklamalar yapıyor. Bu kişinin gücü nereden gelmektedir, samimi olarak soruyorum?'Ongun'un bu beğenilerinin görüntüleri ile bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir, Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum. İfadelerini kullandı.