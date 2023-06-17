  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,88 - 25,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Ekleme: 17.06.2023 - 09:21 Güncelleme: 17.06.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyonİstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Gazi Turgut Arslan' operasyonu kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı.

Ekipler İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 euro, 315,42 gram altın, 4 kilo gümüş, 2 "F" serisi 1 Amerikan Doları, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhuriyet gazetesinde rüşvet skandalı sonrası kriz büyüyor: Yönetim o yazıdan rahatsız oldu! İşte sebebi…
Başkan Erdoğan'dan Berlusconi için makale! 'Geride silinmez izler bıraktı'
CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…
Avrupa'nın insanlık ayıbı! Facianın kan donduran detayları ortaya çıktı
MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
Yavaş’ın ilgisizliği esnafa kepenk kapattırıyor!
6 aylık 'İthal danışman' parasını aldı ve ayrıldı! CHP'de Rifkin fiyaskosu
Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte erken ödeme takvimi
Vahdettin Köşkü'nden ilk kareler geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti
Hakan Han Özcan: “Ankara’ya deniz getiren Yavaş, faturayı Aydınlı Erdoğan Öztürk’e kesiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tanju Özcan’a ‘heykel’ cevabı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapılsın
İSPARK ücretlerinde zam! İBB yüzde 63 zam talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne dağıtım töreni'nde konuşuyor
Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis
Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol
CHP'deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel'e gözdağı...
Kılıçdaroğlu için mahkeme zamanı
Yunanistan'da onlarca kişiye mezar olan göçmen teknesiyle ilgili kahreden detay
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrikler kesilecek

İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrikler kesilecek

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'