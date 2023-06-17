HDP Temsilcilik Binası’na operasyon! Bebek katili terörist başı Öcalan’ın posteri çıktı

Halkların Demokratik Partisi Şişli Okmeydanı (HDP) Temsilcilik Binası’na düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü üyelerinin kullanmaları için depolanmış çok sayıda malzeme ve örgütsel içerikli dokümanlar bulundu. Adreste bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının fotoğrafları, bölücü terör örgütü PKK’nın sözde kurucu üyelerinin çerçevelenmiş fotoğrafları, kara kalemle çizilmiş ve çerçevelenmiş resimleri, havai fişek rampaları, torpiller ve çok sayıda yasaklı yayın bulundu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini deşifre etti. Halkların Demokratik Partisi Şişli Okmeydanı (HDP) Temsilcilik Binası'nda bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten kişilerin korsan gösterilerde kullanması için havai fişek, maytap, meşale, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu afişler, pankartlar ve örgütsel içerikli malzemelerin depolandığı tespit edildi.



Adrese operasyon düzenlendi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri, bazı bölücü terör örgütü PKK mensuplarının fotoğrafları, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde kurucu üyelerinin çerçevelenmiş fotoğrafları, kara kalemle çizilmiş ve yine çerçevelenmiş resimleri ele geçirildi.



Adreste ayrıca korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen sekiz adet eldiven, 10 adet sprey, iki adet yüz maskesi, üç adet yelek, 85 adet meşale, 10 adet havai fişek rampası, 67 adet torpil, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel içerikli doküman da bulundu.











