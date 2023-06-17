Çorum’da silahlı çatışma: 2’si ağır 3 yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Dumlupınar 54. Sokak üzerinde Ayaz T., Selahattin M. ve Görkem K. ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tabanca ile Ayaz T. ve Görkem K.'yı başından, Selahattin A.'yı ise ayaklarından vurarak olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.