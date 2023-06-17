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CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten çarpıcı itiraf: CHP paralı trol ordusu besliyor

CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Deniz Zeyrek, CHP’deki değişim ile ilgili başlayan tartışmalara yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Zeyrek, "CHP, sosyal medyada trol besliyor ve o trollerle gazetecilere belden aşağı saldırıyorlar. Koskoca CHP'nin parasının gazetecilere saldıran trollere verilmesi utanç verici bir şey. Kılıçaroğlu'nun müdahale etmesi lazım" açıklamasında bulundu.

CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten çarpıcı itiraf: CHP paralı trol ordusu besliyor
Ekleme: 17.06.2023 - 17:14 Güncelleme: 17.06.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten çarpıcı itiraf: CHP paralı trol ordusu besliyor
Cumhurbaşkanlığı seçiminden hezimetle ayrılan sekizli koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün okları üzerine çekti. Seçimi kaybetmenin faturasını MYK üyelerine kesen ve hepsini istifa ettiren Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer partililerin 'değişim' çağrısına kulaklarını tıkadı ve koltuğunu bırakmak istemiyor.

Özellikle sosyal medyada muhalifler arasında büyük bir gerilim hakim. Muhalefette herkes değişim isterken, partilerin paralı trol orduları gazetecilere saldırıyor.

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programının yorumcusu yandaş gazeteci Deniz Zeyrek, canlı yayında CHP ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Son dönemde, CHP'deki duruma muhalif olan gazetecilerin hedefte olduğunu belirten Zeyrek, CHP'nin sosyal medyada ‘paralı trol ordusu' beslediğini belirterek “Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

'CHP paralı trol ordusu besliyor'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Zeyrek şu ifadeleri kullandı;


'Kılıçdaroğlu'nun artık o birinci çemberi var ya! Onlar partide o kadar tepki oluşturmuş ki belediye başkanları illallah etmiş, il başkanları illallah etmiş sırf onlara inat İmamoğlu lehine çalışabilirler bütün illerde ve CHP'nin yeni parti meclisi, yeni MYK'sı Kemal Bey kalsa bile İmamoğlu'nun ekibi olabilir. Yerel seçime bu tablo ile gidilmesi zor yani bize gelen mesajları biliyorum, sokakta insanlar çeviriyor. Bizi çeviren insanların tepkilerini görüyorum. Gerçekten çok tepki var bunu görmüyorlar mı bilmiyorum. 3 kişi olsa, 5 kişi olsa, 8 kişi olsa derim ki yani münferittir ama herkes tepkili.
Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım.
CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey' dedi.
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