CHP'li Veli Ağbaba'dan küçük ortaklara 38 vekillik veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Partiyi bu hale kim getirdiyse bedel ödemelidir

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, seçimlerde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Şener, ilk turda Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söylemişti. Ancak Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan Şener'in "Geçersiz oy attım" ifadesi üzerine sosyal medyadan Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağını paylaştı. Sandıkta geçersiz oyun olmaması sonrası Şener'in oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği iddia edildi.Gelişmeleri katıldığı canlı yayında değerlendiren CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç ise "CHP’de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var." iddiasında bulundu.CHP'de yaşanan kaos daha da derinleşirken, CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba da isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu ve parti yönetimini topa tuttu.Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Ağbaba, "Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir." ifadelerini kullandı."Birçok siyasetçi geçmişte CHP içine sokularak hep CHP’ye zarar verildi ve bu siyasetçiler hep CHP’ye oy kaybettirdiler." diyen Ağbaba, "Bir CHP’li olarak şunu çok net söylüyorum. Geçmişte Sinan Aygün’ü, Aydın Ayaydın'ı bugün Abdüllatif Şener’i kimler CHP’ye getirip CHP’ye bu kötülüğü yaptıysa onlar mutlaka bedel ödemeli. Ama görüyoruz ki hala bu konuda bir tek adım atılmadı bu mantık asla kabul edilmez." şeklinde konuştu.Ağbaba, seçimlerde CHP listelerinden vekil seçilen 38 ismi de hedef alıp, "Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP’nin karşısında bile durabilirler." ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortaklarının temsilcilerine vekillik dağıtmıştı.