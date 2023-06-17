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Beyaz Gazete
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CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi. "Partiden istifa ettim" dedi. Sözleri üzerine parti karışırken yeni bir iddia daha geldi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, "CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var" dedi…

CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…
Ekleme: 17.06.2023 - 11:55 Güncelleme: 17.06.2023 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…
Tarihi seçimlerde, Türk milleti bir kez daha istikrar dedi. Yenilgiye doymayan CHP'de ise krizin fitili ateşlendi.

CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…

Aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, önceki gün fondaş Halk TV'de katıldığı bir programdaki sözleriyle gündeme yerleşti. Kendisine yöneltilen 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Ben zaten istifa ettim' diye yanıt verdi. Programda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini de açık açık itiraf etti.

CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…

Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

Ancak iddiaya göre oy kullandığı sandıktan hiç geçersiz oyun çıkmadığı belirlendi.

BİR BOMBA İDDİA DAHA

Şener'in sözleri, partiyi karıştırırken son bomba iddia ise CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç'ten geldi.

1CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…

Dün gece bir canlı yayına katılan Sevinç, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir milletvekilinin daha olduğunu iddia etti. Sevinç, 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum' dedi.


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