CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…

Tarihi seçimlerde, Türk milleti bir kez daha istikrar dedi. Yenilgiye doymayan CHP'de ise krizin fitili ateşlendi.Aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, önceki gün fondaş Halk TV'de katıldığı bir programdaki sözleriyle gündeme yerleşti. Kendisine yöneltilen 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Ben zaten istifa ettim' diye yanıt verdi. Programda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini de açık açık itiraf etti.Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.Ancak iddiaya göre oy kullandığı sandıktan hiç geçersiz oyun çıkmadığı belirlendi.Şener'in sözleri, partiyi karıştırırken son bomba iddia ise CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç'ten geldi.Dün gece bir canlı yayına katılan Sevinç, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir milletvekilinin daha olduğunu iddia etti. Sevinç, 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum' dedi.