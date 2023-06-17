Çekmeköy'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı! 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde saat 14.15 sıralarında kadın şoför dehşet saçtı...Evrin Ergen isimli sürücünün kullandığı 34 EE 9040 plakalı otomobil, sürücünün yol kenarında park ettiği esnada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki pastaneye süratle daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, pastanede o anda müşteri bulunmaması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.Otomobil sürücüsü kadın ile Nurcan Yılmaz, Çoşkun Demir, Zehra İğnem, Engin Akyol isimli pastane çalışanları da kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.Kazaya neden olan otomobil olay yerine gelen vinç ile pastaneden alındı. Pastanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Pastanenin işletmecisi Ensar Demirci, şöyle konuştu:Bayan müşterimiz park için yanaşıyor. Önce yavaşlıyor, sonra fren yerine gaza basınca buradan kaldırımı aşıp içeri giriyor. Çalışan personel vardı 4-5 kişi. Tam vardiya başlamamıştı.Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı.Otomobilin pastaneye daldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan cipin bir anda pastaneye daldığı görülüyor.