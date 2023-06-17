Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz

Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları…Her biriniz Türk ekonomisinin üretim kapasitesinin giderek artan gücünün sembollerisiniz. Sağladığınız istihdamla, yaptığınız ihracatla yerli ve milli tarifimizin adeta vücut bulmuş halisiniz. Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile 'Türk malı' damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır.Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçıları hep yol ve kader arkadaşlarım olarak gördüm. Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Türkiye İhracatçılar Meclisi bize sıkıntıları iletti, öneriler sundu. Biz de sizin sorunlarınıza kalıcı çözümler ürettik.Bu yeni dönemde de hiç beklemeden adımlarımızı attık ve süratle ziyaretlerimize başladık. Afet bölgesinde yatırım teşvik belgelerinin süresinin 3 yıl uzatılmasından cazibe merkezleri programına dahil edilmesine, KOBİ tanımındaki üst limitin 250 milyondan 500 milyon liraya çıkarılmasından asgari ücret desteğinin uzatılmasına kadar bize ilettiğiniz taleplerinize olumlu cevap verdik. El ele, gönül gönüle hareket ederek Türkiye'yi ihracatta tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık.21 yıl önce göreve geldiğimizde kendini güç bela ayakta tutan bir ülke vardı. İş dünyamızla dayanışma içinde çalışarak bu tabloyu tamamen tersine çevirdik. Dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline geldik. Yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ekonomiye sahiptik. Bugün bu rakamı bir buçuk ayda gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomiye kavuşturduk.2022 senesi ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. Mal ihracatımız yüzde 12,99 artışla 254,2 milyar dolar oldu. Ülkemizin küresel ticaretten aldığı pay yüzde 1,02'ye yükseldi.Hizmet ihracatımız yüzde 47,3 artışla 90 milyar doları aştı. Savunma ihracatımız yaklaşık yüzde 37 artışla 4,3 milyar doları buldu. İhracat yapan firma sayımız da önceki seneye göre yüzde 14 yükselerek 114 bin 561'e çıktı.Bu yıla da çok güçlü bir giriş yaptık ancak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 50 bini aşkın can kaybımızın yanı sıra 11 ilimizi de derinden sarstı. Konutların yanı sıra, iş yerleri, üretim tesisleri ve ticarethaneler de ciddi zarar gördü. Bu devasa yıkım karşısında süratle harekete geçtik. Deprem şehirlerindeki çarkların dönmesi için iş dünyamıza gereken desteği sağladık. Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri de hamdolsun günden güne azalıyor.Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor.Dış ticarette en büyük sıkıntımız olan enerji yükünü; Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu Nükleer Santrali ve yenilenebilir kaynaklarla asgariye indireceğiz.Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır.2028 ihracat hedeflerimiz kapsamında, ihracatımızdan yüzde 1,5 pay alan elektronik ihracatın payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz.Hepsinden öte terör örgütleri ile ne gibi pazarlıklar yapıldığı ortaya çıktıkça gerçekten verilmiş sadakamız varmış diyeceğiz. Millete demokrasi vaat edenler iş koltuktan kalkmaya gelince nasıl diktatör oldukları anlaşıldı. Milletimiz o engin basiret ve feraseti ile bunların asıl yüzünü görmüş kendisinin ve evlatlarının geleceğini riske atmamıştır. Aynı hareketi muhalefetten de bekliyoruz.Muhalefet açığını bir türlü kapatamadık. Son seçim sonuçların bunun için bir fırsat teşkil ettiğine inanıyorum. Evlatlarımız felaket tellallığı yapan bir muhalefet söylemine maruz kalmayı hak etmiyor. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bununda gerçekleşmesini umut ediyorum.