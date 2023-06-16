Vali Gül: Aile kurumunu tehdit eden gösterilere müsaade edilmeyecek

İstanbul Valisi Davut Gül, aile kurumunu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmediğini belirterek, "İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir.' ifadeleri yer aldı.